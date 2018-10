Matějovi funguje srdce obráceně! Podruhé přežil vlastní smrt

Neštěstí se málem stalo v areálu mladoboleslavské škodovky. Matěj Brodský zkolaboval před nástupem na noční směnu. "Potvrdilo se že jedná o srdeční zástavu, tedy o klinickou smrt," sdělil Jiří Knor, lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

"Museli jsme několikrát defibrilovat, posléze jsme chytli srdeční akci," řekla zasahující lékařka Ludovíta Šlamborová. Jenže pan Brodský ale nemá krevní oběh jako většina z nás. "Ta slabší komora mi rozvádí ten velký systém a ta silnější jenom ten plicní. Takže to mám opačně," popisuje svoji anomálii.

Před 28 lety jako novorozenci mu lékaři provedli tzv. Sennigovu operaci, neboť vada, s níž se narodil, by byla bez operace fatální. "Pokud by ty okruhy byly uzavřené, tak by se okysličená krev vracela zpátky do plic a neokysličená z těla zpátky do těla," popisuje kardiolog z motolské nemocnice Ondřej Materna.

S touto vadou dítě po narození přežívá jen chvíli, díky otevřeným spojkám v srdci, které po pár dnech ale zanikají. Lékaři do 90. let používali metodu, kdy krev přesměrovali na úrovni srdečních síní. Tím ale silnější část srdce žene krev do plic a slabší do těla - tedy obráceně.

"Srdce zdravého člověka pracuje na 80 procent, to moje tak na 40 procent," popisuje zachráněný Matěj. "Pacienta se podařilo vrátit zpátky do života. My to považujeme za malý zázrak. Velký dík naší posádce," řekl Knor.

"Jsem moc ráda, že jsme ho dokázali takhle zresuscitovat a vrátil se do plnohodnotného života." vypráví dojatě Šlamborová. Brodský lékařce poděkoval za záchranu života. "Že jsem se mohl vrátit za ženou a dcerou domů," doplnil.

"Vrozené srdeční vady obecně jsou okolo 6 promile, z toho transpozice je 5%,takže to pak vychází opravdu velmi nízké procento. Obvykle se to uvádí v těch číslech 20-30 na 100000 novorozenců," upřesnil Materna.