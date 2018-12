Mladík se přiznal k vraždě prodavačky, potrestán ale nebude!

Mladík u soudu uvedl, že asi půl roku před vraždou vysadil léky a přestal chodit k psychiatrovi. Duševní nemocí prý trpí od 17 let. Podle jeho právníka si 27letý muž neuvědomil, co se může stát, když psychofarmaka vysadí. Píše o tom portál lidovky.cz.

"Je mi velice líto, co jsem provedl. Rád bych vrátil čas, což nelze. Holt budu muset pykat za to, co jsem udělal, ačkoliv to bylo kvůli mé nemoci," prohlásil podle portálu muž u soudu. S nařízením soudu, podle kterého musí podstoupit ústavní léčbu, souhlasil.

Muž může být podle psychiatra Vlastimila Tichého po nějaké době přesunut z ústavní do ambulantní léčby, což by znamenalo, že nebude natrvalo v žádném zařízení, ale bude za lékařem docházet. O přesunu rozhoduje nezávislý psychiatr, informoval portál.

Mladík podle policie vraždil 10. dubna, kdy vtrhnul do obchodu s oděvy v pražských Letňanech. Oběť si vybral náhodně, měl ji ubodat krátce před zavírací dobou. Poté z místa činu odešel v novém oblečení. Bezvládné tělo 42leté prodavačky našel její syn, který ji přišel vyzvednout.

Pachatele policisté dopadli druhý den, kdy nahý vběhnul do jedné z budov v pražském Karlíně. Přivolaní strážníci kontaktovali záchranáře, kteří muže převezli do psychiatrické léčebny. Následně ho poznali na zveřejněných kamerových záznamech.

