Mladík snědl pět dní staré špagety. Do pár hodin zemřel!

Mladík snědl špagety, které ležely na kuchyňské lince po dobu pěti dní. Následně se mu udělalo zle. Jenže netušil, že dostal otravu jídlem. Šel tedy do postele a snažil se z toho vyspat, bohužel ale nevěděl jak špatné to je. O pár hodin později ho našli jeho rodiče v posteli mrtvého, uvedl The Sun.