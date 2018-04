Mladík střílel po dětech na hřišti z airsoftové zbraně. Pět jich zranil

Školáci na hřišti v karlovarské čtvrti Stará Role právě absolvovali fotbalový trénink. V tu chvíli po nich střelec z airsoftové zbraně začal pálit.

Kuličky zasáhly minimálně pět dětí a způsobily jim drobná poranění na těle a končetinách. Dá se mluvit o štípancích a podlitinách. Naštěstí žádná z vystřelených kuliček nikomu nezasáhla oči - jinak by to mohlo mít vážné následky s trvalým poškozením zraku.

Trenér a rodiče dětí okamžitě volali na pomoc policisty. Někdo střelce spatřil v otevřeném okně domu přes ulici - asi 50 metrů od hřiště. Policisté muže zadrželi a zajistili u něj šest airsoftových zbraní.





Kriminalisté muže vyslechli. Za to, co udělal, mu hrozí trestní stíhání a trest. V tuto chvíli je střelec podezřelý z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. Policisté v tuto chvíli proti němu shromažďují důkazy, bez kterých by trestní stíhání nemohli zahájit.

Airsoftové zbraně, kterými muž střílel po školácích:

Policie v této souvislosti uklidňuje rodiče dětí v Karlových Varech, že podobné nebezpečí už nikomu nehrozí.