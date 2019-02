Mladík v Ostravě přepadl několik žen. Vyrval kabelku a utekl

Policisté pátrají po útočníkovi, který v Ostravě přepadává starší ženy a v jednom případě se mu podařilo ukrást kabelku. Za to mu hrozí až 10leté vězení.

Případ policisté vyšetřují už od ledna. Kamery zachytily asi pětadvacetiletého útočníka v Ostravě-Porubě. V jednom z případů si večer vyhlédl třiapadesátiletou ženu a pronásledoval ji. Pak jí vytrhl z ruky kabelku, ve které měla všechny doklady, peněženku i telefon.

Kabelku se jí ale po několikaminutovém přetahování se zlodějem podařilo zachránit a útočník z místa utekl. Mladíka zlodějské úmysly přesto neopustily a o den později se rozhodl loupež zopakovat.

Tentokrát odpoledne zaútočil na seniorku. Nejspíš doufal, že se nebude bránit jako žena, kterou přepadl den předtím. K osmasedmdesátileté ženě se připlížil zezadu a kabelku jí násilím vytrhl.

"V dané věci zahájili ostravští policisté úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," uvedl mluvčí moravskoslezských policistů Richard Palát.

Policisté právě spoléhají na to, že by muže mohl někdo poznat na záznamech z kamer. Výrazným prvkem jsou bílé boty, které měl na sobě. Oba případy se navíc staly ve stejné čtvrti a je tak pravděpodobné, že by tam mohl pachatel bydlet.

V případě objasnění loupeže a prokázání viny hrozí útočníkovi až desetiletý trest za mřížemi.