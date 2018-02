Mladík žil sám, bez starostí a bez dětí. Za týden se stal dědečkem!

Australský atlet Tommy Connolly teď pro média popsal neobvyklý příběh, který se odehrál v roce 2014. Tehdy 23letému muži se ozvala sestřenice, kterou už deset let neviděl. Svěřila se, že už několik měsíců žije na ulici, čeká dítě a jeho otec je ve vězení, píše portál The Sun.

"Byl jsem vážně rád, že se ozvala, vždycky jsem pro ni měl slabost. Byla to moje oblíbená sestřenka, byla to ta nejmilejší dívka a vycházeli jsme skvěle," uvedl Tommy. 17letá dívka, jejíž jméno z právních důvodů média nezveřejnila, bratranci popsala, co prožívá. Prý už nevěděla, na koho se obrátit.

"Nezeptala se mě, jestli by u mě mohla zůstat, ale zrovna jsem nešel do práce, tak jsem pro ni zajel. Vzal jsem ji na oběd a ona mi všechno řekla. Hrozně mě to rozčílilo, byl jsem nešťastný, že jsem to nezjistil dřív," popsal své pocity Tommy.

Okamžitě se rozhodl dívce pomoci. Pořídil si větší dům, opatřil jí vše potřebné a nastěhoval si ji k sobě. Mezi vyučováním a tréninkem pracoval jako prodavač ovoce a zeleniny, aby mohl živit novou rodinu. Nakonec sestřenici adoptoval a když se jí narodil syn, stal se jeho dědečkem i kmotrem.

Chlapci už jsou čtyři roky a jeho matce se daří lépe, stále ale žijí pohromadě s "dědečkem". Tommyho bratr dokonce zorganizoval sbírku a na rodinu se podařily vybrat tisíce dolarů. Australan dostal i několik zpráv od fanynek, které požadovaly jeho číslo. Tommy je ale šťastně zadaný.

"Všichni mi pořád říkali, jak je úžasné, co jsem udělal, a jak je to skvělé pro ni, ale nikdo nemluví o tom, že je to skvělé i pro mě. Žiju v krásném domě, mám svoji malou rodinu a pořád někoho kolem sebe. Můj život je lepší díky nim," prohlásil Tommy.