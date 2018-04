Mladíka v centru Jihlavy brutálně zbili! Kopali ho do hlavy i břicha

Policisté zveřejnili video brutálního napadení na ulici v centru Jihlavy. Chlapec čekal na zelenou u přechodu pro chodce, když k němu zezadu přiběhla skupinka mladíků. Jeden z nich pak na chlapce zaútočil, kopal ho do břicha i do hlavy.

Na záběrech je vidět, jak chlapec v modré bundě čeká u přechodu pro chodce uprostřed Jihlavy. Zezadu se k němu blíží skupina čtyř mladíků v kapucích a kšiltovkách. První z nich naznačí, že do chlapce strčí, ale nedotkne se ho.

Mladík ve světlé bundě už ale na chlapce zaútočí doopravdy. Shodí ho na chodník, kde ho bije do obličeje i břicha. Kamarád ho sice odtáhne a chlapec se zvedá, ale agresor se rychle vrací a znovu ho složí ránou do hlavy. Pak ho ještě kopne do hlavy a odchází.

Chlapci pak na nohy pomáhají zřejmě mladíci, kteří původně přišli s násilníkem. Někteří z nich měli v rukou otrhané pomlázky, případ se totiž stal na Velikonoční pondělí. Policie ale záběry a informace zveřejnila až teď.

Agresora už policisté dopadli, pátrají ale po zmláceném mladíkovi. Pokud ho na videu poznáte nebo máte k případu další podrobnosti, obraťte se na policii na tísňové lince 158 či nejbližší policejní pracovně.