Ovčáček útočí na Twitteru na válečné veterány i Jiřího Drahoše

Úder na chemický program v Sýrii vyvolal velmi bouřlivé reakce i u nás, hádka se strhla například na twitterovém účtu prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka. Vše začalo tweetem: "Vojenské řešení je vždy až to poslední."

S tím jistě mnoho lidí souhlasí, následně ale retweetnul na oficiálním účtu také svou reakci ze svého soukromého profilu, ve které stálo: "Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?"

To už se ale organizaci Člověk v tísni zdálo přespříliš a na nevybíravá slova reagovala: "Pane Ovčáčku, nadšení nejsme, ale zatímco Vy nekorektně tweetujete, my už se sedm let staráme každý měsíc o čtvrt milionu civilistů přímo v Sýrii. A řadu našich kolegů to stálo život."

Následně se Ovčáček na oficiálním účtu rozhádal se Sárou Dvořákovou, když ji na upozornění, že útok podpořil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, odepsal: "Přestaňte tady planě žvanit a přejděte k činu. Zbraň do ruky a jděte bojovat do Sýrie!"

Na rýpavou otázku, zda se tam potkají za stejnou stranu, nebo zda vyrazí Ovčáček za ruskou delegaci, mluvčí prezidenta reagoval: "Ztrácíte čas. Nedělejte hrdinku na Twitteru. Syrské bojiště Vás očekává."

Po chvíli se do rozhádané diskuze vložil Miloslav Kostal, který byl podle jeho slov na misi jako zdravotník. "Koukám jedna dáma s argumenty a pan Ovčáček ztrácí nervy. Já se vsadím že nebyl ani na vojně, toho bych vedle sebe ve válce nechtěl," reagoval pan Kostal.

"Asad se třese hrůzou při představě, že proti němu vyrazí do boje místní bojechtivé osazenstvo Twitteru. Na Damašek!" dál reagoval mluvčí prezidenta.

"Já jsem na rozdíl od vás na misi byl. Viděl jste někdy na vlastní oči ustřelenou nohu? (...) pořádnou práci nechte chlapům," napsal pan Kostal, který je válečný veterán. I na to mluvčí prezidenta reagoval: "Tak co tu ještě děláte? Proč už nemíříte do Sýrie?"

To už bylo na některé příliš: "Také jsem válečný veterán (Bosna a Hercegovina). Pane Ovčáčku posílejte někoho do boje až budete vědět o čem mluvíte. Nejdřív se zkuste naučit alespoň ve své práci myslet u toho co vypustit z úst," reagoval David Pelc.

Slovní přestřelka neunikla ani předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, který následně po obvinění, že Ovčáček uráží veterány, uveřejnil: "Chápu Vaše rozhořčení. Leč ten pán to dělá z vůle svého šéfa, kterého většina národa zvolila prezidentem ČR. My na něj kompetenční vazbu nemáme. A když mu dám přes hubu (což by bylo jistě na místě), bude se o mě zase psát, “že jsem ztýral nevinného mladíka za otevřenou kritiku."

Na ostrá slova vůči válečným veteránům reagoval Jiří Drahoš: "Tohle už je natolik absurdní divadlo, že se na to ani nedá slušně reagovat. Koho Jiří Ovčáček urazí příště? Moc skupin lidí už mu nezbývá."

Jiří Ovčáček se ale za svá slova uveřejněná na Twitteru nestydí: "Vzhledem k tomu, že jste podpořil útok na Sýrii bez mandátu RB OSN, je pro mne ctí, že mě nectíte. Nechci být na straně válečníků.

Kromě urážek se ve slovech může podle advokáta Petra Němce skrývat i mnohem horší věc. "Jelikož AČR v Sýrii není aktivní, znamená to, že by se občan musel přidat k nějaké jiné armádě. Možné to je, ale jen se svolením prezidenta. Jinak je to trestný čin. Buď navádíte k trestnému činu, nebo tedy deklarujete, že Hrad bude vždy souhlasit s bojem proti Asadovi," napsal Němec v reakci na hádku.

Tweety podle portálu Idnes prověří vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. "Díky dobrému jménu Pražského hradu se samozřejmě podívám nebo si nechám vytáhnout tweety pana Ovčáčka a podívám se na to, k čemu vyzývá," reagoval Mynář na otázku, zda Hradu vyjadřování mluvčího nevadí.