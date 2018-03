Móda v Dubaji: Tohle nosí místní ženy! Jak je to se zahalováním

Kdo v Dubaji určuje módu?



Dubaj je ovlivněná globálními trendy zrovna tak jako jiná města, ale je pravda, že místní si ji tak nějak vždycky uzpůsobí obrazu svému. Obecně je módní svět dnes velmi instantní. Proto se velmi diskutuje trend "see now, buy now", kdy některé módní značky předvádí kolekce, které jsou v tentýž moment dostupné a klient nemusí čekat šest měsíců, než bude zboží k mání v retailu.

Běžně se ale na jaře předvádí kolekce pro podzim a zimu. To ale mělo větší smysl v minulosti, kdy se modely ukazovaly jen pár vyvoleným z módního průmyslu a tisku a trvalo nějakou dobu, než s nimi byla seznámena také veřejnost. Oproti tomu dnes, když něco předvedete, lidé to chtějí mít okamžitě. Vliv sociálních sítí, módních blogerů a médií je tak silný, že mu svět módy přestává stačit. Lidé jednoduše nechtějí čekat šest měsíců na to, aby si něco koupili.

Co se týká trendů, každá země má samozřejmě svůj specifický přístup. V Čechách se budou lidé oblékat určitým způsobem, protože je k tomu vede například podnebí nebo celková kultura osobního projevu, nějaký trend té konkrétní země. V Dubaji se móda samozřejmě odvíjí také od podnebí a tradice. Zimní kolekce se zde určitě prodá méně. Velmi populární jsou návrháři, kteří dovedou nejnovější módní trendy přizpůsobit tradičním mužským i ženským oděvům, například návrhář značky Thamanyah, Ahmed Abdelrahman přetvořil tradiční mužskou kanduru v moderní oděv, který hrdě nosí i muži ze Západu a dokonce i světoví návrháři jako Rick Owens, který je současně jeho mentorem. Stejně jako návrhářka ženské módy, Francouzka původem z Tunisu, Faiza Bouguessa, která se v Emirátech provdala, navrhuje módu pro místní ženy a ženy z GCC, kterou s důvěrou nosí i ženy ze západních zemí.

!Modest fashion! je dnes už celosvětový trend, ale v Dubaji má velkou tradici i "couture", móda tzv. klasického krejčovství na míru. Návrháři jako Rami Al Ali nebo Hussein Bazaza, kteří jsou s Dubají spojení, patří mezi špičku arabských couture návrhářů. Jejich šaty nosí celebrity pro celém světě. V Dubaji nejste nikdy příliš overdressed, neboli načančaná, protože Dubaj platí za luxusní město a lidé se rádi oblékají. Evropa je, oproti tomu, více casual. Zatímco Evropanky jsou schopné prochodit celou dovolenou v jeansech a tričku, ženy z Dubaje na dovolenou běžně cestují s 5 kufry.



Místní ženy chodí povětšinou zahalené nebo jak se vlastě staví k módě?



V zásadě je to tu velmi otevřené, ale samozřejmě záleží, z jaké rodiny žena pochází. Pokud navštívíte místní mešitu Jumeirah Mosque, můžete si poslechnout přednášku o tom, proč se lidé oblékají, jak se oblékají. V Koránu je napsáno, že se má žena oblékat zdrženlivě, skromně, chcete-li, ale není tam napsáno, že má mít zahalený obličej. Dále se tam píše, že muž musí být zahalen od pasu dolů. Ta tradice abáji (pozn. red.: ženský muslimský oděv černé barvy) plyne z faktu, že to jsou lidé, kteří žili v poušti, takže zahalení obličeje je součástí toho, že si potřebovali chránit obličej před pískem, větrem a sluncem.

Černou látku sem, údajně, v minulosti vozil obchodník z Persie a stala se velmi populární, protože měla určitou kvalitu a byla příjemná na nošení. Dá se říct, že šlo o módní trend, který se stal jejich národním krojem. Muži naopak oblékají bílý dišdaš. Pro ně je to otázka hrdosti, že se mohou něčím odlišovat. Nesmíte zapomínat, že Dubaj je nejkosmopolitnějším městem planety a původních obyvatel je tu pouhých 9 %. Je tu ale spousta moderních žen nebo žen, které si vzaly místního muže, takže se snaží oblékat nevyzývavě a tomu se pomalu přizpůsobují i světoví módní návrháři jako Valentino, Armani, kteří se snaží oživit tradiční oděvy zajímavými módními prvky. Dolce Gabana například udělal speciální kolekci šátků. Některé moderní designy abáji, které vypadají spíš jako dlouhé kabáty, jsou tak skvělé, že je nosím i já, a pokud byste si je oblekli v Evropě, rozhodně si nikdo nebude myslet, že máte na sobě abáju. Jsou samozřejmě místa, jako některé úřady, kde je to více konzervativní, ale na ulici běžně potkáte i arabské ženy bez šátku.Zahalené ženy obvykle kladou větší důraz na líčení.

Upřednostňují spíše světové značky nebo přírodní kosmetiku?



Tak samozřejmě velké kosmetické značky jsou tu velmi žádané. Jedná se o nejvíce výdělečné segmenty módy. Z místních značek je tu velmi úspěšná podnikatelka Huda Kattan, která založila dnes již světovou značku s umělými řasami Huda Beauty. Denně prodá celosvětově až 3000 kusů! Jak říkáte, arabské ženy se hodně soustředí na oči, ústa a obličej celkově. Někdy je to příliš, ale je to součástí jejich kultury. U žen jsou známkou luxusu drahé boty, šperky, kabelky. U mužů je to drahé auto, hodinky.

Je něco, čím se místní muži rádi pyšní, co vystavují na odiv jako známku úspěchu?



Záleží na společenském postavení. Hodně mužů tady sbírá umění, pak samozřejmě velmi kvalitní oblečení, obuv. Máte například různé omezené edice sedmi nebo deseti bot na světě. Své místo si zde našel také hip hop, který má dokonce speciální třídenní event, kde se prezentují různé sportovní značky jako Nike, Reebok. I když to není na zdejších ulicích běžné, tak v ten moment máte pocit, že jste někde v americkém Bronxu.

Jmenovala byste nějaké zdejší návrháře orientované na pánskou módu?



Jedna z velmi úspěšných značek, která vznikla v Dubaji a pravidelně prezentuje své kolekce na Fashion Forward, je EMPEROR. Za jejím úspěchem stojí tři bratři Babak, Farhan a Maman Golkar původem z Iráku. V blízké době se jejich jméno rozšíří i do Londýna, kde momentálně otvírají svůj nový boutique.

Návrhář Ahmed Abdelrahman, původem ze Sharjan (emirát sousedící s Dubají) si již získal mezinárodní uznání a jeho kolekce jsou dostupné v nejlepších světových obchodech Thamanyah. Aliya Tair původem z Kazachstánu navrhuje unisex kolekce pro svou značku TAIR a právě obdržela ocenění od časopisu Grazia jako nadějný talent. VAROIN MARWAH je návrhářem, který se věnuje tradiční pánské módě a byl právě nominován jako jeden z těch, kteří budou soutěžit o prestižní Woolmark Prize.

Jaké návrháře máte v oblibě vy?

Samozřejmě se soustředím hlavně na módu, která pochází z tohoto regionu, takže moji oblíbení návrháři jsou ti, které Fashion Forward reprezentuje. Mezinárodních návrhářů mám v oblibě spousty, ale můj oblíbený styl je od Yves Saint Laurenta, i když preferuji spíše ten starší klasický módní styl, kterým začínal. Teď z těch nových návrhářů třeba Haider Ackermann je úžasný nebo všichni takoví ti mladší, progresivní jako je Rick Owens.





V posledních letech je tu velmi populární hipsterský styl. Jsou v Dubaji hipsteři?

Tady je určitě spousta hipsterů. Já bych řekla, že to jsou obecně lidé, kteří pracují v kreativním průmyslu. Hipster je dnes podle mě takový kreativec. Někdo, kdo pracuje v reklamní agentuře, médiích, módě nebo high tech průmyslu. My jim tady říkáme influencers, kteří ještě předtím, než se vůbec trend stane trendem, vědí o těch nejnovějších věcech.

Tady je velmi trendy hledat na trhu novinky, které zatím ještě nikdo neobjevil. Mít něco, co ještě nikdo nemá. Hodně lidí se soustředí na to, být něčím jedinečný, ale to je třeba jen 5 % populace, která nikdy nebude následovat mainstream. Někdy cítím, že je tam dokonce záměrný odstup od světových značek, pokud se samozřejmě nejedná o blogery, kteří jsou do jisté míry placení za to, aby předváděli určité produkty. Často upřednostňují ne příliš známé, ale talentované návrháře, u kterých je předpoklad, že se v následující sezoně dobře uchytí.



Jak je v Dubaji módní trávit volný čas?

Oblíbené jsou masáže a klimatizovaná relaxační centra. Místní salony jsou opravdu skvělé a s kvalitními službami, protože zde pracují asijské masérky. Určitě bych doporučila ShuiQi Spa and Fitness v hotelu Atlantis, The Palm, která byla vyhlášena nejluxusnější hotelovou Spa Středního východu. Nedávno jsem ji navštívila s dcerami a byly jsme neskutečně nadšené. Zhruba třikrát týdně chodím na jógu, ráda medituji nebo trávím čas s dětmi a přáteli, ale také chodím tancovat, když je dobrý DJ.