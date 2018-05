Moderátor naznačil, co Robinsony čeká: "Z toho se všichni zblázní!"

Trest za použití mýdla, nerozhodná kmenová rada i překvapení v porotě. S tím vším se museli ve středečním díle Robinsonova ostrova vypořádat členové kmenu Tawi Tawi. Nakonec o postupu a vyloučení rozhodl duel, který mezi sebou svedli Blanka a Bizon.

Na Ostrov vykoupení tentokrát musel Bizon, o jehož konci rozhodla především Katka. "Tou svojí reakcí jsi ho úplně zabila," vyčetl jí moderátor Ondra v pořadu Jak to vidí Robinsoni. "Já jsem byla fakt ráda, že odešel, i když mě to hrozně mrzelo," prohlásila Katka.

Sympatická ragbistka už se obávala, že v rozhodující hře Bizon zvítězí a její plán se zbortí. "Je to skvělej chlap, ale je to hra. Jak jsem viděla, že to skládá, byla jsem úplně vyřízená. Říkala jsem si, že se vrátí s náma na ostrov a bude mu jasný, kdo ho zradil," uvedla Katka.

Ženská aliance tedy na Robinsonově ostrově vládne dál. Jen Zina nechce být podle Mirka její součástí. "Cítil jsem z ní, že nedává ten slepičinec, že to osobně nechce. Jejím hlasem jsem si byl jistej," řekl policista.

Tři hlasy ale na vyřazení Blanky nestačily, a tak zůstává Mirek na hlavním ostrově jako poslední muž. Naopak na Ostrově vykoupení je znovu čistě pánské složení - do hry se mohou ještě vrátit Martin, Petr či Bizon. Otázkou je kdy.

Moderátor Ondřej Novotný navíc naznačil, že dramatické chvíle teprve přijdou. "Já můžu slíbit, že ještě přijde něco, z čeho se všichni zblázníme. Zdaleka není konec," nalákal fanoušky na další díly.

