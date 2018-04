Moderátorka Laďka Něrgešová se rozvádí! Nejvíc se bojí o své děti

Starosti se Laďce Něrgešové, kterou diváci TV Nova znají hlavně z oblibené pěvecké show SuperStar, zračí nejen v tváři, ale odrazily se i v její postavě. Už v prosinci šokovala novináře tvrzením, že za poslední měsíce zhubla téměř třicet kilogramů. Až nyní se ukázalo, jak těžké chvíle Něrgešová prožívá.

Podle deníku Blesk se totiž rozvádí. "Tohle je velmi nepříjemná životní situace, se kterou se snažím už pár měsíců vyrovnávat,“ svěřila se moderátorka. "A můžu říct jen to, že udělám všechno pro to, aby to celé mělo co nejmenší dopad na naše děti,“ dodala matka dvaadvacetiměsíční dcery Medy a devítiletého syna Adama.

Novinář ji požádal o ruku před jedenácti lety, v Ledeburských zahradách Pražského hradu pak proběhla pohádková svatba. Už od léta loňského roku ale s manželem ve společné domácnosti nežijí.

Co krach manželství zapříčinilo, moderátorka neřekla. To, že celá situace pro ni není jednoduchá, dokazuje ale i její příspěvek na sociální síti. "Jsou prostě chvíle nebo zážitky,které Vás na ta kolena srazí. A pak je v pořádku být smutná a bolavá. Ale ne dlouho! Pak musíte vstát,a jít dál. A se sdvyženou hlavou a úsměvem na tváři! I když to nejdřív tak úplně nebudete cítit. Protože každá rána je vlastně jen taková zkouška. Zkouška která vás posouvá dál," napsala.