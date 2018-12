Moderní otroctví? Maďaři svolali obří demonstraci kvůli přesčasům

Klid před bouří. U budovy parlamentu v Budapešti se scházejí tisíce lidí, aby dali premiérovi najevo, že už toho mají dost. Největší emoce vyvolává novela zákona, který umožňuje zaměstnavatelům nařídit až 400 hodin neplacených hodin přesčasů ročně. Pro srovnání, v Česku je to 150 hodin.



"Jedinou cestou, jak získat novou pracovní sílu, je zvýšit platy. To zaměstnavatelé nechtějí. Ti chtějí přesčasy," řekl prezident odborové unie Imre Palkovics. Části Maďarů ale vadí i další Orbánovy kroky. Zákon namířený proti filantropovi Sorosovi, vymezování se proti Evropské Unii, zpřísňování zákonů nebo kumulace moci.



"Jsem v šoku. Byl jsem obviněný z hromadného napadení policistů. Může to skončit vězením na dvou do šesti let," prohlásil student Adrian Beauduin. Premiér zákon brání s tím, že má vyřešit nedostatek lidí. Příchodu cizinců se ale zarytě brání. Orbán dostal neomezenou sílu v letošních volbách. Hlas mu dala téměř polovina Maďarů, a to znamená dvou třetinou většinu v parlamentu.



Podle opozice mu nahrávají i veřejnoprávní média. Když chtěli v televizi vystoupit opoziční poslanci, ochranka je z budovy vyhodila. I přes politickou převahu musí Viktor Orbán teď našlapovat opatrně. Opozice se proti němu sjednotila a kritizuje ho i vedení Evropské Unie. Maďarsko přitom příští rok čekají dvoje volby.