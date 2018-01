Modrý domek je snadné přemístit! Netradiční tvar má připomínat stan

Modré domky je velmi snadné složit a opět přemístit. Využívány by mohl být cestovateli na místech, kde není dostatek ubytování v přírodě, ale i lidmi, kteří rádi cestují a přístřešek by tak mohli převážet sebou. Je možné ho složit do krabice k přepravě.

Netradiční bydlení navrhli švédský architektonický ateliér Utopia. Domek s názvem Skýli znamená v islandském jazyce Úkryt a tím má i být. Pokud by chtěl zájemce přepravit "stan" na místo, kde je nedostupná krajina, firma vám ho dopraví vrtulníkem. Domek pak je složený za několik hodin.

Konstrukce stavby je velice jednoduchá - stěny jsou ze dřeva a střecha je plechová v modré barvě, aby byl přístřešek dobře viditelný. Barva by měla usnadnit jeho nalezení, například ve špatném počasí.

Čelní strana každého z trojúhelníků je prosklena, aby se do domku dostalo denní světlo. Dvě části slouží na spánek a odpočinek, v další je kuchyně a čtvrtá je pro uskladnění potřeb.