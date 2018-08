Mohl za 'pád' z lodi přítel turistky? Taky bych skočila, tvrdí jeho ex

Britka Kay Longstaffová byla záchranáři převezena do nemocnice v Benátkách, odkud ji už propustili. Poté se i s partnerem Craigem Raymentem ubytovala v místním hotelu, kde ji navštívila rodina. Kay pochází z Británie, ale žije ve Španělsku.

"Stalo se, co se stalo. Chci jít domů, co nejdřív to půjde," prohlásila Kay podle ředitelky nemocnice Ireny Hrstičové. Podle kapitána trajektu Norwegian Star i dalších pasažérů Britka nespadla, jak tvrdí, ale skočila ze zádi poté, co se opila a pohádala s přítelem.

A právě jeho bývalá manželka se Kay "zastala". Craig se podle ní chová opravdu hrubě, když se napije. "Kdybych s ním byla na jedné lodi, taky bych se chtěla dostat pryč, jak bych mohla. On na plavbě, to je recept na katastrofu. Umím si představit, čím si prošla," citoval Kelly Raymentovou portál Daily Mail.

Také kapitán prohlásil, že se pár hádal po celou dobu plavby. Kay si na něj údajně stěžovala i poté, co ji po deseti hodinách vytáhli záchranáři z vody. "Mluvila o svém příteli. Nemohu vám říct, co přesně tvrdila, protože je to součást vyšetřování, ale rozhodně to nebylo pozitivní," uvedl Lovro Oreskovič.

Při jejich setkání v hotelu ale vypadalo všechno v největším pořádku. Kay se s Craigem objímala a smála se, když spolu zamířili na rodinnou večeři. Na jakékoliv dotazy reportérů odmítli oba odpovídat. Kay od nehody jen přes televizní obrazovky poděkovala za záchranu.

Kay Longstaffová spadla, nebo skočila z výletní lodi Norwegian Star do Jadranu v noci na neděli. Záchranné týmy ji našly po deseti hodinách v moři živou a nezraněnou. Turistka pak vypověděla, že přežila díky józe a zpěvu, kterým se snažila zahřát.





