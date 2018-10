Moraváci jásají! Praha se chlubila, dostala na frak od malého města

Rozvoji vinařství napomohl v Čechách král Karel IV. Vinici najdeme i přímo v hlavním městě, tu nejznámější asi v Troji. Ještě krásnější ale mají v Mělníku!

Tam se moderátor Ondra zapletl s místní "kráskou" Ludmilou. Jak jejich dostaveníčko dopadlo? Jen u povídání nezůstalo! Podívejte se na VIDEO.

V novém díle pořadu Což takhle dát si víno se dozvíte také to, jaký je rozdíl mezi přívlastkovými víny a které je vůbec to nejlepší! Na celý díl se podívejte TADY! Předchozí díly si můžete pustit zdarma na Nova Plus.