Moravskou Saharu sužují prachové bouře! Ničí cennou půdu

Zemědělcům a obcím na Kyjovsku způsobují problémy prachové bouře. Vítr tam z vysušených polí odnáší nejcennější část půdy, tedy ornici, do vesnic. Někteří zemědělci raději své pozemky zatravnili.

Větrná smršť v oblasti tzv. Moravské Sahary žene nejlepší vrstvu půdy pryč ze suchého pole a vytváří na něm malé duny. Obvykle se to děje většinou na jaře, ale odnášení ornice letos zhoršilo suché větrné počasí.

Prachové bouře dělají největší problémy na písčitých polích poblíž Vacenovic. "Bývá to opravdu hrozné a ten úbytek ornice je opravdu znatelný," vyjádřil se pro TV Nova zemědělec z Vacenovic Miroslav Blahušek.

"Je to smutný, protože 1 cm ornice se snad obnoví za 100 let," uvedla starostka Kostelce Vlasta Lochmanová. Starostové, stát i zemědělci proto vymýšlejí, jak problému co nejlépe čelit. Radnice ve Vacenovicích začala s výkupem pozemků, aby na nich mohla udělat terénní úpravy. A v Kostelci už mají vyměřené nové cesty v polích.

"Dělají se jak technická protierozní opatření - větrolamy- tak jsou doporučována agrotechnická opatření," řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Miroslav Blahušek po smutných zkušenostech z minulosti vsadil na zatravnění větší části pozemků. "Je lepší tam mít chudou pastvinu, která je zpevněná díky té trávě než tam mít pole, na kterém vlastně nic neroste," dodal.

V ohrožení je podle statistik asi třetina polí v Česku. Největším problémem však bude přesvědčit soukromé majitele pozemků, aby přistoupili na terénní úpravy, které by pomohly jejich zkvalitnění a zhodnocení.