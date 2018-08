Moře se zbarvilo krví! Turisté se stali svědky obřích velrybích jatek

Moře zbarvené krví, malé děti skákající po mrtvolách velryb, zápach šířící se celou pláží - to je na Faerských ostrovech běžnou součástí kultury. O problému informoval Daily Mail.

Dvaadvacetiletý student univerzity v Cambridge Alastair Ward navštívil souostroví, aby s kamarádem oslavil svou promoci. Šli zrovna kolem zátoky, když potkali jednu z místních rodin, která jim říkala, jaké mají štěstí, protože připlouvají velryby.

Než se nadáli, byla všude spousta mořských savců, ale i lodí. "Nemohl jsem uvěřit, kolik tam bylo velryb. Snažili se je vesly navigovat do zátoky. Jakmile se dostaly dost blízko, sesypalo se na ně celé město," uvedl Ward a dodal, "dokonce i děti skákaly na rozřezaná těla."

Nejhorší ale podle Warda bylo velrybí kvílení. "Vytáhli je pomocí lan a háčků a pak je prořízli. Nezemřeli humánním způsobem," řekl student. Velryby jsou zabíjeny pomocí speciálního nástroje, který zlomí jeho míchu. Spousta místních ale argumentovala tím, že tento lov je stejný jako farmaření.

Jatka byla už v minulosti kritizována aktivisty zabývajícími se právy zvířat. Podle nich je tradice krutá a zbytečná. Místní vláda ale argumentuje tím, že ostrovy jsou málo soběstačné a lov jim alespoň zajišťuje samostatnost. Každá velryba totiž obsahuje stovky kilo masa, které by jinak stejně musely být dovezeny ze zahraničí. To by se ale dle vlády podepsalo na místních obyvatelích i životním prostředí.