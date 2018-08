Moře vyplavilo tisíce mrtvých ryb! Může za to zvláštní rudý příliv

Námořníci o rudém přílivu před lety tvrdili, že je dílem ďábla a je v lepším případě špatným znamením, v horším rovnou smrt. Právě tak dopadly po setkání s rudým přílivem desetitisíce ryb a dalších zvířat na západní Floridě.

"Snažíme se zjistit, jaké máme možnosti, abychom byli schopni uklidit pláže po červeném přílivu. Už to trvá déle než týden a my pořád nevíme, co přesně bychom měli udělat," popsal zoufalství dobrovolník Keith Williams.

Rudý příliv je podle vědců způsobený přemnožením řas a mikroorganismů ve vodě, které jsou během několika hodin schopné změnit její barvu. A to nejen na červenou, ale také na modrou nebo zelenou, jako na Floridě.

Může se ale stát, že vodu nezabarví - v takové situaci lidé riskují život. Nevědí totiž, že jsou v kontaktu s kontaminovanou vodou, která může ublížit i jim. Způsobují dráždivý kašel, bolesti hlavy, nevolnost a v některých případech můžou vyvolat i rakovinné bujení.

Mikroorganismy totiž vylučují jedovaté toxiny, které jsou schopné zabít menší tvory, jako jsou právě ryby. Rudým přílivem na Floridě je postižený západ, pobřeží okresu Lee County. Nejhorší situace je potom na ostrově Sanibel, který odděluje pevninu od Mexického zálivu.

"Jsme velmi překvapení, že je rudý příliv na tomhle břehu, čekali jsme ho spíš na některých plážích v Miami. Je to škoda, cítit ten zápach a vidět mrtvá těla ryb a zvířat všude kolem," postěžoval si turista Anthony Stansfield.

Rozsah přílivu předčil i očekávání místních, kteří mají v plánu co nejdříve požádat vládu o finanční příspěvek - sami tu spoušť prý nebudou schopni nikdy odklidit.