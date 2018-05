Most nechce zrušit zákaz sezení mimo lavičky. Lidé dál platí pokuty

Severočeský Most se nevzdává vyhlášky o zákazu sezení mimo lavičky, a to i přesto, že ji Ústavní soud zrušil. Lidé jsou tak dál pokutováni za vysedávání na schodech nebo okrajích chodníků. Strážníci jim mohou udělit pokutu až tisíc korun.

Mostečtí strážníci řešili za minulý rok 2152 případů porušení zákazu sezení mimo lavičky. A v pokutování pokračují i přes zrušení vyhlášky Ústavním soudem.

Vyhlášku už zrušila města Varnsdorf a Litvínov. Most je posledním, kde platí. "Pouhé sezení jinde než na určených lavičkách nemůže narušovat veřejný pořádek, a nelze jej proto zakazovat," odůvodnil Ústavní soud ve svém rozhodnutí.

Ministerstvo vnitra zahájí s magistrátem správní řízení. "Pokud město odmítá zjednat dobrovolně nápravu, fakticky tím vyjadřuje postoj, že odmítá respektovat názor Ústavního soudu," uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Součástí revitalizace mostecké části zvané Stovka měly být i lavičky, jenže ty tu dnes nenajedete. Město jejich instalaci zrušilo, aby na nich nemohli vysedávat místní obyvatelé a narušovat veřejný pořádek.

"Je to zvláštní, když je tam místo, nikomu to nepřekáží, tak proč by si tam nemohl sednout nebo se opřít," nechápe jedna z místních obyvatelek.