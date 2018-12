Most u Vltavské přežil zkoušku. Řekli, kdy se na něj vrátí auta

Most v Bubenské ulici, který byl kvůli havarijnímu stavu v říjnu uzavřen pro veškerou dopravu, bude po podepření alespoň částečně otevřen. Vrátit by se na něj měly osobní automobily do 3,5 tuny. Předtím, než na něj budou moci znovu najet tramvaje, bude muset být most ještě podepřen.

Že je podepřený most pro auta bezpečný, potvrdila víkendová zatěžkávací zkouška, kdy se po mostě projelo najednou několik plně naložených náklaďáků. Ta ale zároveň odhalila, že před otevřením mostu, který navazuje na Hlávkův most přes Vltavu, bude potřeba jej ještě podepřít.

"Museli jsme vyzkoušet, co most unese, a jak se bude chovat při zatížení na 130 procent. Zatěžovací zkouška podle předběžných výsledků specializované společnosti INSET, která měření provedla, potvrdila, že most je nezbytné finálně staticky podepřít. Do té doby na něj nemůžeme pustit provoz v plném rozsahu. Důležité ale je, že se na most už brzy vrátí aspoň osobní auta do 3,5 tuny," řekl náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Zahájení prací na finálním podepření mostu plánuje Technická správa komunikací v lednu. Podle Scheinherra chce navíc město revitalizovat celé okolí stanice metra Vltavská, aby se lidé nebáli využívat i podchody.

Společnost INSET doporučila Praze podepřít 2. a 4. mostní pole. "Toto podepření umožní obnovit provoz MHD v plném rozsahu a umožní provést další etapu diagnostiky konstrukce,“ dodal Ludvík Hegrlík, ředitel společnosti INSET.

Podle Technické správy komunikací by se na most do dvou týdnů mohla vrátit auta. TSK chce připravit stálý monitoring trhlin a uprostřed mostu vytyčit jeden jízdní pruh pro osobní auta. Návrat tramvají bude možný až po podepření.

Od říjnové uzavírky mostu musejí řidiči sjíždět z Hlávkova mostu na nábřeží Kapitána Jaroše. Až bude most v Bubenské ulici opět uzavřen, budou moci řidiči pokračovat do Holešovic.