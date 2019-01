Mostečtí budou v létě bez koupání, jezero se otevře až v roce 2020

K jezeru, které je větší než Máchovo jezero, se lidé podívají až v létě roku 2020. Původní plán byl takový, že se místo pro veřejnost otevře už letos.

Jenže stavbařům prý komplikují práci ztížené geologické a hydrogeologické podmínky. Podloží bývalého hnědouhelného lomu je nestabilní a je tedy nutné průběžně provádět stabilizaci podkladových vrstev.

Z toho důvodu stavbaři nestíhají dokončit práce v termínu. V okolí vodní plochy se pracuje už od roku 2017. Rostou tu obslužné komunikace, chodníky a parkoviště. Řeší se také přívody elektřiny, vody, kanalizace, které jsou nezbytné pro využití této lokality.



V plánu jsou také nové pláže a plovoucí mola. Nebude chybět ani zázemí pro kotvení plavidel jak pro veřejnost, tak i pro městskou policii a vodní záchrannou službu.



Město Most společně se správcem území rozhodlo, že jako kompenzaci připraví pro veřejnost na léto letošního roku velký den otevřených dveří na jezeře Most. Lidé tak v létě uvidí, co se už na jezeře změnilo a jaké změny se do budoucna ještě chystají.