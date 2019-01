Mostů ve špatném stavu přibývá, opravy by stály desítky miliard

Počet mostů ve špatném až havarijním stavu v Česku stoupá. Podepisuje se na tom počasí, doprava, ale také to, že jsou teď více kontrolovány. Problém se nevyhýbá ani Praze. Zatímco v lednu loňského roku tady bylo v kritickém stavu zhruba 20 mostů, letos jich Technická správa komunikací eviduje více než 40.

Díry, rezavé železo, odpadlé kusy zdiva. Ze skoro osmnácti tisíc mostních konstrukcí v Česku jich je na tři a půl tisíce ve špatném až havarijním stavu. Chodcům a řidičům přesto dál slouží.

"Kdyby se měly všechny ty mosty, které jsou v tom stavu, opravit, tak by to stálo asi zhruba 29 miliard korun. Problémem je v tom, že tady nejsou projekční ani zhotovitelské kapacity," vysvětlil Tomáš Rotter z Fakulty stavební ČVUT.

Rapidní zhoršení stavu se týká například mostu U Dvorců na Jihlavsku. Ten se přitom naposledy opravoval před šestnácti lety. Je to ale jen další z případů takového zhoršení.

Pro motorovou dopravu pardubický magistrát aktuálně uzavřel kvůli havarijnímu stavu most v ulici Národních hrdinů, a to do odvolání. Nadále ho ale mohou využívat chodci i cyklisté.

Ředitelství silnic a dálnic má na starosti asi šest tisíc mostů. V tom havarijním stavu se jich aktuálně nachází šest. Teď v zimě se navíc podle odborníků horší stav železobetonových konstrukcí.

"Pro každý jeden most z těch šesti tisíc máme předepsaný přesný program jejich prohlídek, a ty jsou tak často, v jakém tom stavu jsou. To znamená, čím horší, tím častější prohlídky," vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.

O stavu mostů se v Česku se začalo hodně diskutovat po pádu lávky v pražské Troji. Odborníci pak začali upozorňovat na další problematické konstrukce. "Navýšili jsme počet mimořádných mostních prohlídek, v posledních dvou letech jsme také znásobili počet diagnostik a přidali další měření," doplnil Rýdl.

Most v pražské Bubenské ulici nedaleko stanice metra Vltavská je kvůli kritickému stavu od loňského roku podepřený. Třeba Hlávkův nebo Libeňský most čekají opravy.