Mosty v Praze jsou v horším stavu, než se vědělo! I ty nejvytíženější

Problém s mosty v Praze je zřejmě větší, než se očekávalo. Podle materiálů Technické správy komunikací, který v úterý projednal magistrátní výbor pro dopravu, je hned 23 mostů ve velmi špatném stavu, mezi nimi třeba Libeňský nebo Palackého most. Mezi těmi, které jsou ve špatném stavu, jsou i tepny jako Barrandovský nebo Hlávkův most.

O tom, jak špatná situace s pražskými mosty je, informoval v úterý večer zastupitel za Stranu zelených Matěj Stropnický, který byl na jednání výboru přítomen. "Nechci šířit paniku, ale tohle je bohužel opravdu vážné. Technický stav mostů v Praze je mnohem horší než vedení města, natož obyvatelé, tuší," napsal Matěj Stropnický na facebooku.

Tam zveřejnil některé závěry ze zprávy Technické správy komunikací (TSK), kterou výbor projednával. Podle Stropnického je ze 700 mostů v Praze hned 130 zařazeno do tří nejhorších kategorií technického stavu - špatný, velmi špatný a havarijní.

Tři mosty, které jsou v havarijním stavu, již byly uzavřeny v prosinci. A to sice dvě lávky pro pěší u železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní a lávka v Nových Butovicích. Trojská lávka, která se na začátku prosince zřítila, ovšem byla "jen" v kategorii šest, tedy velmi špatný.

V té je teď 23 mostů, mezi nimi i Libeňský a Palackého most. Na Libeňském mostě již byl provoz omezen, ale to, že je v tak špatném stavu i Palackého most spojující Palackého náměstí a Lidickou ulici, členy výboru překvapilo.

A nebylo to jediné překvapení. V kategorii 5, tedy špatný, jsou další velmi vytížené mosty - "Barrandovský, Jiráskův, Mánesův, Legií, Čechův nebo Hlávkův," vyjmenoval poškozené mosty Stropnický. Ve špatném, nebo dokonce velmi špatném, stavu by tak měly být téměř všechny hlavní mosty přes Vltavu.

Podle něj zřejmě vedení města o katastrofálním stavu mostů vůbec neví. TSK navíc nemá u některých velmi poškozených mostů ani vypracované projekty na jejich rekonstrukci, třeba v případě Palackého mostu, který je na druhém nejhorším stupni degradace, podle Stropnického ještě ani neproběhl průzkum.

Technická správa komunikací má na opravy mostů pro letošek vyčleněno 1,3 miliardy korun. Stropnický uvedl, že výbor TSK uložil, aby připravila soupis plánu oprav mostů z vyčleněných peněz a u tří kategorií v nejhorším stavu vytvořila přehled, v jaké fázi příprav je projekt rekonstrukce.