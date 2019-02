Mrazy a sníh? Dobré znamení! Tohle nás čeká podle pranostik

Jaký nás čeká rok? Podle pranostik je to poměrně jasné. Stačí se podívat, jaký byl uplynulý měsíc. A nevypadá to vůbec špatně!

Už naši předci si všimli, že vzorce počasí se v průběhu let často opakují. Věděli tak například, že když je v lednu hodně sněhu, čeká je velmi slušná úroda. Tato moudra sepsali do pranostik, které platí prakticky dodnes. A v mnoha ohledech nám mohou usnadnit život - není totiž nic příjemnějšího, než když už v lednu víte, na co se můžete těšit o prázdninách.

Ačkoli to v posledních letech vypadalo, že pořádná zima snad už nikdy nepřijde, letošní rok zatím ukazuje naprostý opak. Mrazy svírají naši republiku i přes den a sněhová kalamita už zkomplikovala život nejednomu řidiči.

Podle našich babiček je to dobré znamení, říká se totiž: "V lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda." Pranostika "Když je leden bílý, je sedlákovi milý, je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu" zase napovídá, že ani s úrodou by to letos nemuselo být úplně špatné. A potvrzuje to také pravidlo, že "Teplý ledne, k nouzi krok jen jeden." Můžeme být navíc rádi, že se k mrazům přidalo i sněžení. Nemuselo by se tak vyplnit pořekadlo "Holomrazy - úrody vrazi."

Máme také štěstí, že současné mrazivé počasí nepřeje hmyzu, rok by se tak podle starých mouder mohl vydařit: "Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují," říká se. A i když je leden studený, dá se očekávat, že zima nebude trvat dlouho. Traduje se totiž, že "Ryje-li krtek v lednu, končím zima v květnu." Nicméně krtka asi v uplynulých týdnech viděl řádit málokdo.

Počasí v lednu nám může napovědět, jak bude v konkrétních měsících roku. Tak třeba s dubnem to vypadá dobře: "Leden studený, duben zelený." A podobně příznivá je předpověď také pro červen: "Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu." Novou trávu byste pod sněhovou pokrývkou asi teď hledali marně. Říká se taky, že "V lednu moc sněhu, v červnu moc sena." Další dobrá zpráva!

Potěšeni budou v tomto roce také houbaři. "Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu," naznačuje, že bychom letos měli chodit z lesa s plnými košíky. A ani se suchem by to v tomto roce nemělo být tak zlé, což je dobrá zpráva především pro zemědělce: "Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste." Jediné, co by ještě mohlo následující měsíce pokazit, je pravidlo "Leden jasný, roček krásný." Moc jasno sice v lednu nebylo, snad je to ale výjimka, která potvrzuje pravidlo!