Mrazy v USA si vyžádaly už 21 obětí! Mezi nimi je i 18letý student

Teploty se pohybují kolem -17 °C, na některých místech meteorologové naměřili dokonce -50 °C. USA zažívá opravdu krutou zimu. Nemocnice jsou plné lidí, kteří mají omrzliny, a silnice jsou pokryté ledem, takže dochází i k nárůstu počtu nehod, uvedlo BBC.

Bohužel přibývají i oběti, zatím se údaje pohybují okolo 21 lidí. Počet však může ještě stoupnout. Převážně umírají bezdomovci nebo řidiči na silnicích. Mezi oběťmi je například šedesátiletá žena, která žila v jednom z opuštěných domů v Ohiu. V úterý zase ve své garáži v Michiganu umrzl muž, který se zhroutil poté, co uklízel sníh.

Kvůli mrazům zemřel také osmnáctiletý studen Univerzity of Iowa, kterého našli ležet zmrzlého před školní kolejí. Chlapec byl převezen do nemocnice, kde zemřel. Policie vyšetřuje příčinu chlapcovy smrti. Lékaři vyloučili, že by měl během úmrtí alkohol v krvi. Nejspíš tedy za jeho smrt může počasí. Venku totiž bylo kolem -51 °C, informoval people.com.

Podle rodičů byl chlapec tichý, ale tvrďák. Chtěl být jednou kardiologem. Soustrast rodině vyjádřila na svém twitteru i univerzita. "Jsme zarmouceni ztrátou našeho studenta z rodiny Hawkeye (atletický tým). Gerald Belz, druhý ročník, obor medicína, zemřel 30. ledna 2019. Naše myšlenky jsou s Geraldovou rodinou, přáteli a s milovanými," napsala univerzita na twitter.

Národní meteorologický ústav v Iowě obyvatele varoval před velmi chladným počasím a doporučil, aby lidé raději venku omezili mluvení. Dále by ústa měla být pořádně zakrytá, aby do plic neproudil studený vzduch.

V Chicagu se lidé snaží pomoci bezdomovcům. Obyvatelé jim poskytli stany, které byly i vyhřívané propanovými lahvemi a vznikl tak provizorní tábor. Poté, co jedna z láhví vybouchla, rozhodl se městský úřad tábor z bezpečnostních důvodů uzavřít. Obrátil se však na Jackie Rachevovou z Armády spásy, zda by nepomohla najít ubytování pro 70 lidí, uvedlo CNN.

I když Rachevová souhlasila, o pár hodin později už pomoc nebyla potřeba, jelikož bezdomovcům neznámá osoba zaplatila ubytování v hotelu. Zatím není jisté, jak dlouho budou moct lidé v hotelu zůstat.

Místní hasiči také varují před poskytováním propanových lahví lidem bez domova, jelikož můžou být nebezpečné. "Během extrémně mrazivého počasí chápeme, že lidé chtějí pomoci bezdomovcům. Ale žádáme je, aby za daných okolností neposkytovali propanové láhve, které jsou potenciálním nebezpečím požáru. Propanové láhve mohou způsobit požár nebo vybouchnout," napsali hasiči na twitteru.

