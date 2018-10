Expert: Mrtvý had v Praze? Hloupý vtip. Někdo ho měl v mrazáku!

Tomáše Bublíka, který v pondělí večer odpovídal na webu TN.cz na dotazy diváků, zajímali plazi odmalička. "Možná proto, že je nikdo kolem mě neměl rád, ale přitom o nich nic nevěděl," myslí si.

Jeho chovem prošly už všechny druhy hadů, které si přál. "Osobně mám rád specializace na konkrétní druhy nebo rody. Jakmile se chovatelství zvrtne ve sběratelství co největšího počtu druhů, bývá to často na úkor kvality péče o zvířata. I proto se počty zvířat snažím ve svém chovu hodně omezovat a za hady raději cestuji do přírody," přiznal.

I když je přes hady expert, ani on se uštknutí během svého života nevyhnul. "Za třicet let praxe jsem byl jednou uštknutý chřestýšovcem, kvůli mé chybě a neopatrnosti, a jednou jsem měl poškozený zrak od plivací kobry - rovněž mojí chybou při čištění terária," vzpomínal.

V posledních dnech se v médiích mluvilo hned o několika hadech - uprchlé mambě v Praze, užovce v supermarketu v Orlové nebo mrtvé krajtě, kterou také našli v hlavním městě. "Je to prostě shoda náhod. Ale asi jediná věc, která je neobvyklá, je ta mamba. Užovka obojková je něco, co se na podzim běžně ve stavbách poblíž rybníků objevuje. Nebýt mamby a toho, že si chudinka vybrala na zimní spánek zrovna nákupní centrum, nikdo by to asi neřešil," myslí si herpetolog.

Mrtvá krajta podle něj byla jen hloupá legrace. "Podle toho, jak to na mě působilo z fotek, ji prostě někdo, komu už dříve uhynula, vytáhl z mrazáku a pohodil schválně, aby se pak díval na televizi a měl z toho šrumce psinu," tvrdí Bublík.

Byl to právě Bublík, který uprchlou mambu v Praze chytil. Kritizoval přitom odchodové metody svých předchůdců. "Při odchytu mamby je naprosto nezbytné mít pevný box. Plátěný pytlík je nevhodný, osobně znám dva případy uštknutí mambou přes plátěný pytlík. Dále je základ mít kleště a kvalitní dlouhý hák na hady. Rukavice z vrstveného kevlaru jsou novinkou posledních let a jsou mimořádně šetrné a bezpečné. Pracují dnes s nimi v podstatě všichni profesionální herpetologové," popsal.

Podle něj každý z jeho předchůdců postupoval podle svých znalostí a názorů. "Odborníci by měli vědět, že teplá voda na studené dlažbě vystydne a že mamba je stromový had z Afriky, který bez vody vydrží měsíce. Na zemi se necítí dobře a pod žádný hadr na nádrži s vodou nezaleze. Ohřev místnosti nějakým lokálním zdrojem tepla, např. přímotopem, je naopak rozumné, had se určitě potřebuje nahřát. Ale nesmí se zapnout kotel a nahřívat stoupačky, to je samozřejmě chyba a ohřáté stoupačky jsou cesta ven," doplnil.

Začátečníkům by doporučil chovat užovku nebo korálovku. "Jsou to nenáročné druhy, které vám budou přinášet radost a odpustí vám i nějaké chyby. Na nich získávejte zkušenosti a zkuste je množit, po letech si za odchovaná mláďata můžete pořídit nějaké náročnější druhy," poradil.

