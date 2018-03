Mrtvé děti ze Znojemska žily v domě hrůzy, popsal expřítel mámy

Petr žil s matkou dětí ještě předtím, než se vůbec do domu na Znojemsku přestěhovali. Tehdy tam bydlela babička dětí se svým druhem a prababička. On sám v domě žil od března do listopadu. Ani v nejhorších snech ho nenapadlo, v jak katastrofálním stavu obydlí bude. Popsal to pro Blesk.cz.

reklama

V domě prý byl neskutečný nepořádek a špína. "Rodina sice tvrdila, že dává dům do pořádku, ale nikdo nedělal vůbec nic," řekl Petr. Záchod byl prý jen provizorně postavený ne desce, ve které byla díra do septiku. Splachování nefungovalo a ani v koupelně, ani v kuchyni netekla teplá voda. Na dvorku se vršil starý nábytek a psí exkrementy.

Petr podle svých slov všechny peníze, které vydělal, investoval do opravy domu a na zabezpečení dětí, které ani nebyly jeho. Opravil zdi i stropy, nainstaloval funkční záchod a nakonec koupil i bojler. Do té doby se prý děti koupaly všechny v jedné vodě, kterou ohřívali v hrncích.

O úklid se údajně nikdo z rodiny příliš nestaral. Jeho přítelkyně byla podle něj stále unavená z péče o děti. "Ano, starala se o ně. Ale také v kuse seděla na facebooku. Moc nevařila, neuklízela," svěřil se přítel Blesku.

Nejvíc líto mu bylo dětí, o které prý nikdo příliš nejevil zájem. On sám se pro ně snažil dělat první poslední. Postavil jim dokonce pískoviště, houpačku a bazén. Právě kvůli nim se rozchodu s přítelkyní bránil, nakonec už ale byla situace neúnosná. "Věděl jsem, že když se na to vykašlu, ty děti se nebudou mít dobře," zakončil.

Požár se stal minulé pondělí v rodinném domě v Oleksovicích na Znojemsku. Na vině byl pravděpodobně přímotop, který byl zapojen v jednom z pokojů. Děti ve věku 1, 4 a 9 let při požáru zemřely.

Reportáž o tragickém požáru: