Mrtvé tělo své přítelkyně odtáhl k dálnici, teď mu hrozí 18 let natvrdo

Vražda se odehrála loni o Vánocích v brněnském bytě, kde spolu dvojice slavila svátky. Desetkrát trestaný Bedřich Baláž s ženou už dřív chodil a loni se dali znovu dohromady. Jenže po hodování a sexu se měli pohádat a obžalovaný sáhl po neobvyklé vražedné zbrani.

"Nejméně osmi údery tupým předmětem, pravděpodobně dlažebním betonovým hranolem způsobil mnohočetné rány, které vedly až k plošnému odtržení měkkých pokrývek lebních," řekl k případu státní zástupce Petr Bejšovec. Pak podle obžaloby tělo zabalil do ložního prádla, omotal provazem a po několika dnech odvezl tělo své přítelkyně na dálnici D1. "Na 192. kilometru dálnice ve směru na Vyškov vyložil, protáhl pod svodidly a skulil ji z náspu," doplnil Bejšovec.

O den později našel mrtvolu silničář. Policie pak s pomocí veřejnosti zjistila totožnost ženy a po několika hodinách si kriminalisté přišli pro podezřelého. Ten se podle nich navíc zbavil i osobních věcí oběti.

"Její věci odvezl ještě toho dne někde poblíž Brna, možná je zahodil někde u Šlapanic, Újezdu. Kde přesně, se neví," sdělil kriminalista Antonín Hrdlička.

Muž se k vraždě nejdřív policii přiznal. Teď však tvrdí, že to neudělal. Do bytu prý podle jeho výpovědi přišli další lidé, kteří mu údajně dali do kávy prášek na spaní. A když se probudil, byla podle něj už žena mrtvá. K přiznání ho měli přinutit nátlakem. V případě prokázání viny mu za vraždu hrozí až 18 let vězení.