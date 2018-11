Muž (60) zbil surově jiného. Bál se, že na něj nevyjde řízek

Incident se odehrál před třemi měsíci. "Na začátku září 2018 došlo v odpoledních hodinách v restauraci obchodního domu v Karlových Varech k potyčce mezi dvěma muži ve věku 60 a 61 let. Zde na místě veřejnosti přístupném a před několika dalšími zákazníky mělo dojít nejprve ke slovní potyčce kvůli domnělému předbíhání ve frontě na výdej jídla," uvedla Zuzana Týřová, mluvčí policie Karlovarského kraje.

Podle informací iDNES.cz šedesátiletému útočníkovi vadilo, že na něj u výdeje nezbude řízek. Udeřil předbíhajícího několikrát do hlavy.

"Poškozený muž toto napadení zavolal na policejní tísňovou linku, ale útočník na příjezd policie nečekal a z restauračního zařízení odešel pryč. Napadený muž šel na parkoviště za ním, kde ho chtěl pomocí telefonu vyfotit pro potřeby policie," doplnila Týřová.

Když útočník zjistil, že ho chce napadený muž vyfotit, snažil se mu mobilní telefon vzít. Napadený se však bránil a musel čelit dalším ranám.

"Měl ho srazit na zem, kde do něj větší intenzitou několikrát kopl do zad, do zátylku, ale i do obličeje. Poté mu měl vzít onen mobilní telefon a z místa odjet," dodala Týřová.

Jakmile na místo dorazila policie, útočník byl už dávno pryč. Karlovarským policistům se však podařilo muže dopadnout. "Karlovarští kriminalisté zahájili proti 60letému muži trestní stíhání a obvinili ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež a z přečinu Výtržnictví. Za uvedené jednání mu tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let," doplnila Týřová.