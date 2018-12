Muž bodl matku, obvinili ho z vraždy. Další útočil 20cm nožem

Dvakrát během vánočních svátků museli pražští policisté zasahovat u vážných pobodání. Ve čtvrtek obvinili muže, který nožem napadl vlastní matku. Obviněn byl také muž, který hádku s jiným řešil tak, že mu do břicha bodl nůž s 20cm čepelí. Obě oběti naštěstí přežily.

Drama v pražských Modřanech řešila ve středu odpoledne i zásahovka. Muže, který pobodal vlastní sedmašedesátiletou matku, policisté ve čtvrtek obvinili z vraždy ve stádiu pokusu. Vyšetřovatel navíc podal státnímu zástupci podnět, aby byl muž stíhán vazebně.

"K řádnému a úplnému objasnění celé události zadají kriminalisté prvního oddělení krajského ředitelství pražské policie několik znaleckých posudků z různých oborů zdravotnictví," uvedl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Podle agentury AKTU.cz byla žena osmatřicetiletým synem bodnuta do oka. Muž se v bytě zabarikádoval a nic s ním nezmohl ani policejní vyjednavač. Policisté ze zásahové jednotky tak do bytu museli vniknout násilím a muže zpacifikovali za použití donucovacích prostředků.

Pobodáním skončila i hádka

Další pobodání řešili pražští policisté i na Boží hod. V ulici Zacharská v Praze 9 se pohádali dva muži, kterým podle policistů bylo 31 a 54 let.

"Mezi muži došlo nejprve k verbální rozepři, která ale přerostla v oboustranný fyzický konflikt. Potyčku nakonec ukončil starší z mužů poměrně nesmlouvavě tak, že bodl svému sokovi nůž s téměř dvaceti centimetrovou čepelí do břicha," uvedl policejní mluvčí Hulan.

Záběry z ulice Záchranářské v Praze 9:

Muže rychle převezli záchranáři do nemocnice. Boží hod bude moci slavit jako své druhé narozeniny. Nůž totiž jen o několik milimetrů minul životně důležité orgány. "Pokud by byly tyto orgány zasaženy, nastala by, dle tvrzení lékařů, u zraněného smrt během několika málo minut," dodal Hulan.

I čtyřiapadesátiletý muž je tak stíhán pro vraždu ve stádiu pokusu.