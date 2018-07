Muž brutálně znásilnil známou. Vykoupu tě v kyselině, vyhrožoval

Zásahová jednotka si došla na pardubické nádraží pro muže, který podle policistů brutálně znásilnil svoji známou. Po činu uprchl do zahraničí a ženě přes sociální sítě vyhrožoval. Své oběti psal, že jestli případ nahlásí, znovu ji znásilní a navíc ji vykoupe v kyselině.

Jednatřicetiletého muže z Hradecka policisté v úterý odpoledne obvinili ze zvlášť závažných zločinů znásilnění, vydírání a nebezpečného vyhrožování.

"Je vinen z toho, že na konci června si počkal na svoji známou u jejího bytu, fyzicky ji napadl a zatáhl do bytu, kde ji surovým způsobem znásilnil," uvedla mluvčí královéhradeckých policistů Iva Kormošová.

Muž z místa činu utekl a skrýval se i nějaký čas v zahraničí. Ženě ale přes sociální sítě vyhrožoval. "Řekl, že pokud to nahlásí, brutálně ji několikanásobně znásilní a pak ji vykoupe v kyselině. Žena při znásilnění utrpěla kromě psychické újmy mnohačetné pohmožděniny a škrábance po celém těle," doplnila policejní mluvčí.

Podezřelého policisté dopadli začátkem týdne na pardubickém nádraží. Kriminalistům při zadržení pomáhala i zásahová jednotka.

K tomu, že by znásilnil svoji známou, se muž nepřiznal. Přiznal se ale k výhrůžkám. Podle policistů ale tvrdil, že to nemyslel vážně a nikdy by je neuskutečnil.

Ve čtvrtek podali policisté státnímu zástupci podnět na uvalení vazby, soud návrhu státního zástupce vyhověl. Muži hrozí až 10 let za mřížemi. Na soud čeká ve vazbě.