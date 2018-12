Muž chtěl jezdit na oji tramvaje, s pouty na rukou sprostě nadával

Potyčku s opilým mužem mají za sebou cestující v pražské hromadné dopravě. Muž nemohl nastoupit do tramvaje, rozhodl se proto, že bude cestovat na oji. Po hádce s řidičem došlo k fyzickému kontaktu, řidiči naštěstí přispěchali na pomoc kolemjdoucí a cestující. Když si pro muže přijeli policisté, choval se muž agresivně i vůči nim. Nakonec ho museli zpacifikovat a odvést na záchytku.

Páteční večer to s alkoholem přehnal mladý muž, který podle portálu Aktu.cz nedokázal nastoupit do tramvaje a zkusil odjet na oji. To se samozřejmě nelíbilo řidiči, který mu přišel vysvětlit, že takhle cestovat nebude.

Muž se naštval a choval se agresivně, řidič a cestující agresora zpacifikovali a zavolali policii i záchrannou službu.

Muž se ale choval agresivně i vůči policistům, sprostě jim nadával a mával rukama před obličejem. Na to ho policisté několikrát upozornili a následně ho zpacifikovali.

"Jedeme na Bulovku?" ptal se policistů mladý muž v poutech. Ti mu potvrdili, že ho odváží vzhledem k jeho agresivnímu chování na záchytku.

Podle mluvčího pražské Policie Jana Daňka měl muž přes dvě promile alkoholu, uvádí Aktu.cz.