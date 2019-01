Muž doufal ve vztah, žena to viděla jinak! Měl ji zbít a ostříhat vlasy

Obrovské trauma zažila osmadvacetiletá žena, která si měla od svého kamaráda půjčit peníze. Muž asi doufal, že by jejich přátelství mohlo přerůst v trvalý vztah. To se však nestalo. Když se žena s kamarádem sešla, aby mu vrátila peníze, měl ji spolu s jeho přítelkyní napadnout, ostříhat jí vlasy a zbít. Oběma teď hrozí až 8 let ve vězení.