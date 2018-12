Muž koukal po jiné, proto jsem bourala. I tohle slyší pojišťováci

V záznamech například mají vysvětlení žárlivé manželky, která přejela do protisměru a nabourala do stromu. Vymlouvala se, že za nic nemohla. Viníkem byl podle ní její manžel Josef, který seděl na sedadle spolujezdce.

"On si nedá pokoj a otáčí se za každou sukní. Předjížděla jsem pomalé auto před sebou, ale to bohužel řídila mladá blondýna. Josef si mohl hlavu ukroutit. Snažila jsem se tomu zabránit a špatně jsem otočila volantem. Takže by tu škodu vlastně měli platit oni dva, né pojištění. Pokutu teda Josef zaplatil," uvedla řidička.

Za další nehodu mohlo podle řidiče, který taktéž narazil do stromu, prase, které vezl na zážitkovou zabíjačku. "Popravdě, zážitek z toho mám spíše já. Nedobrý. Prase se během jízdy nějak osvobodilo z posady a přesunulo se dopředu na sedadlo spolujezdce. Ale to ho nebavilo a chtělo mě mermomocí vystřídat za volantem. Byla z toho pranice a takhle to dopadlo. Ale má to už za sebou, pašík jeden," uvedl pojišťovákům muž.

Další řidička vysvětlovala, proč přivolala policisty tím, že se podle ní druhý řidič snažil neúspěšně maskovat svojí identitu. "Do toho škodního záznamu mi při vyplňování diktoval, že je Karel Gott. Goťáka já ale samozřejmě poznám! Tenhle to teda fakt nebyl. Tak jsme volali policii," řekla řidička, která přiznala, že nehodu zavinila.

Velmi nepříjemný návrat z dovolené zažil podle pojišťováků jeden muž. Když se unavený vrátil domů, zjistil, že jej vykradli. "Byl jsem fakt unavený. Chtěl jsem si vzít vychlazené pivo a sednout si na gauč k televizi. Všimnul jsem si ale, že tam není lednice ani televize. Gauč byl na svém místě," napsal okradený.

Rodina, s níž pojišťovna řešila, že jejich pes napadl a pokousal starostu, se zase bránila, že oni za vzniklou škodu nemohou: "Osobně nechápu, proč pan starosta šel dál do zahrady, místo aby zůstal u vrátek a počkal na nás. Náš Cézar na něj vrčel a celkově dával najevo, že to nepůjde hladce. On je fakt čitelný pes. Podle mě udělal všechno, aby následné škodě předešel.“

Přestože se v Evropě vydávají v zelené barvě už od roku 1949, měl jeden z klientů pojišťovny problém s tím, že mu k povinnému ručení přišla zelená karta. "Děkuji Vám za zaslanou zelenou kartu. Proč zrovna zelenou? Jako nevoják bych opravdu přivítal jinou barvu. Navrhuji modrou. Děkuji předem za zvážení mého podnětu," přál si majitel vozu.