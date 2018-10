Muž, kterého Zeman omilostnil, přišel o nohy opilý. Už byl trestán

Muži byla nejprve uložena pouze podmínka. Soud mu nakázal, aby po dobu tří let vedl řádný život, uhradil dlužné výživné a dál řádně platil alimenty. Muž to však nesplnil, a tak měl nastoupit do vězení. Informoval o tom portál idnes.cz.

Letos v dubnu ale odsouzeného muže potkala tragická nehoda, při které přišel o obě nohy. Po nehodě mu zdravotníci naměřili v krvi 1,7 promile alkoholu. Vyplývá to z přípisu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka.

I když byl muž několikrát trestaný, ve vězení nikdy nebyl. Dostal pouze třikrát podmíněný trest, čtvrtý mu prezident prominul. První už v roce 1997 za krádež, o devět let později druhou za neplacení alimentů. Třetí podmínku mu prominula Klausova amnestie.

Čtvrtý trest dostal také za neplacení výživného, tentokrát však měl už nastoupit na rok do vězení. Trestaný v žádosti o milost uvedl, že mu tíživá finanční situace nedovolila alimenty platit. Také dodal, že má tři děti, na které prý poctivě platí a pokud by nastoupil do vězení, platit by nemohl. Vzniklé situace prý velmi lituje a snaží se ji napravit.

Hrad při informování o milosti zdůraznil, že prezident svým rozhodnutím nijak neomlouvá neplatiče alimentů a že milost nepřipraví matku mužova nezletilého syna o právo dále vymáhat dlužné výživné.

Tato amnestie je už v pořadí jedenáctá, kterou prezident Zeman za obě svá funkční období udělil. V květnu 2017 udělil milost Jiřímu Kajínkovi, který strávil ve vězení 23 let za nájemnou dvojnásobnou vraždu. V říjnu 2000 byl 40 dní na útěku.