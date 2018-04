Muž má už třetí obličej, bez tváře musel žít dlouhé měsíce

Jérôme Hamon v roce 2010 podstoupil transplantaci obličeje, vše dopadlo výborně a jeho tělo novou tvář bez problémů přijalo. Během loňského roku ale přišly komplikace kvůli tomu, že bral antibiotika, která nebyla kompatibilní s léčbou.

Obličej začala pohlcovat nekróza, lékaři proto v listopadu museli přistoupit k velmi razantnímu kroku a obličej Hamonovi znovu odebrat. Po dobu dvou měsíců musel pacient přežít bez tváře, uvádí portál BBC.

Hamon bez obličeje nic neviděl a neslyšel, nemohl ani mluvit. V lednu se pak konečně našel vhodný dárce a lékaři mohli přistoupit k další operaci. Ta pod vedením profesora Laurenta Lantieriho, který muži transplantoval již první obličej, trvala hodiny, nakonec ale byla úspěšná.

Hamonův obličej zůstává nehybný, kůže a další prvky na obličeji ještě nejsou zcela na správném místě, pacient je ale ohledně svého zotavení velmi pozitivní.

"Kdybych tenhle obličej nepřijal, bylo by to hrozné. Je to otázka identity. Ale tady to vidíte, je to dobré, jsem to já," uvedl pro agenturu AFP. "Je mi 43 a dárci bylo 22, takže je mi vlastně znovu 22," zveřejnil portál BBC Hamonovu výpověď.

"Dnes už víme, že dvojitá transplantace je možná a není pouze ve fázi výzkumu," shrnul profesor Lantieri pro Le Parisien.