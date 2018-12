Muž měl hrozit ženě stříkačkou! Pak ji prý povalil a vrhl se na ni

Dívka jela ráno na kole po cyklostezce mezi Vratimovem a Paskovem a zřejmě vůbec netušila, že jí někdo dělá společnost. "Obžalovaný měl dojet poškozenou na kole a už v průběhu jízdy ji začít osahávat. Následně ji vytlačil mimo cyklostezku, kde využil své fyzické síly," popsal státní zástupce Vít Legerský.

Nejprve ji měl podle státního zástupce vyhrožovat, že ji podřeže, pokud mu nebude po vůli, pak měl vytáhnout injekční stříkačku a hrozit, že ji píchne.

Obžalovaný u soudu ale tvrdil, že ženu k ničemu nenutil. "Ona po něm chtěla fet a on jí ho nedal, proto to na něj svedla," myslí si příbuzná obžalovaného. "On to vnímá jako nějakou formu odplaty ze strany poškozené," doplnil Legerský.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků a soudních znalců. Jestli ho soud uzná vinným, hrozí obžalovanému až 12 let vězení.