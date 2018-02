Muž měl sedět ve zříceném letadle, život mu zachránila náhoda!

Maksim Kolomejcev se rozhodl strávit narozeniny s rodinou a přáteli v rodném městě Orsk. Zarezervoval si letenky a zařídil pronájem auta, kterým se chtěl dostat až domů. Život mu zachránila až náhoda, píše portál RT.com.

Dva týdny před plánovaným odletem mu společnost, u níž si auto pronajímal, oznámila, že vůz v požadovanou dobu připraven nebude. Maksim proto vrátil letenky a chtěl letět později. Na poslední chvíli se tak vyhnul jisté smrti v troskách zříceného letadla nedaleko Moskvy.

O tom, že letadlo, kterým měl původně cestovat, spadlo, informoval Maksima kamarád, s nímž se měl setkat na letišti v Orsku. "Nejdřív jsem mu nevěřil. Myslel jsem si, že je to nějaký jeho zvláštní způsob, jak říct 'všechno nejlepší'," prohlásil šťastlivec. Právě ten den totiž slavil narozeniny.

"Nemyslím si, že by to byl nějaký zásah shůry. Prostě to tak dopadlo. Teď se na to snažím nemyslet, ale proběhl mi mráz po zádech, když jsem zjistil, že je to pravda. Je to hrozné, nedokážu si představit, co bych cítil, kdyby byl na palubě nějaký můj blízký," dodal Maksim.

Letadlo Saratovských aerolinek An-148 se zřítilo krátce po startu z moskevského letiště. Na palubě bylo 71 lidí - 65 cestujících a šest členů posádky, nikdo nepřežil. Dosavadní vyšetřování ukazuje spíše na technickou chybu, teroristický útok experti téměř vyloučili.