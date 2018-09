Muž měl týrat družku a nutit ji k drogám. Soud ho poslal do vazby

Fackování, napadaní pěstmi, kopání do těla i bolestivé pořezání žiletkou. To je jen výčet krutostí, ze kterých tohoto muže kriminalisté ze Sokolovska podezírají. A snášet to všechno musela jeho družka.

Odborníci, kteří týraným ženám pomáhají, jsou přesvědčeni o tom, že útočil pod vlivem drog. "Myslíme si, že drogová závislost u pachatelů domácího násilí se prohlubuje. A pravděpodobně i díky drogám, jsou případy, které jsou pro nás dost otřesné," řekla televizi Nova Eva Chalupníková – Doležalová z intervenčního centra Karlovarského kraje.

Podle informací televize Nova chtěl pachatel dokonat výhrůžky tím, že rozžhavenými předměty popálí a zohyzdí partnerce obličej. "V několika případech ji měl dokonce nutit k požití drogy pervitinu a následně k pohlavnímu styku," uvedla Kateřina Krejčí, tisková mluvčí policie Karlovarského kraje.

Soudkyně muže poslala do vazby, tak jak usiloval státní zástupce. „Je tady obava, že by v trestné činnosti mohl pokračovat,“ řekl Petr Havlíček, státní zástupce v Sokolově.

Na svobodě by se podle policie mohl stát hrozbou i pro další ženy. Zpravidla první rána neznamená, že žena z tohoto vztahu odchází, spíše to znamená, že nebude poslední, ale bude jednou z mnoha. Obviněnému muži hrozí až 8 let vězení.