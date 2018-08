Muž měl zneužít desítky chlapců! "Nebrali to zle," řekl u soudu

U Krajského soudu v Olomouci by měl ve středu zaznít rozsudek nad mužem, který podle obžaloby už před 20 lety zneužíval chlapce v Domašově. Hrozí mu až 12 let vězení.

Léta žil tento muž navenek spořádaným životem. Nikdo z jeho známých netušil, jakou má minulost. V roce 2014 ale podle obžaloby sexuálně obtěžoval malého chlapce. Za to dostal u okresního soudu v Bruntále podmínku.

Jenže vyšetřování tehdy policisty přivedlo na jeho starší a ještě závažnější prohřešky. "Podle obžaloby se měl trestné činnosti pohlavního zneužívání dopouštět v letech 1998 až 1999 a pokud se jedná trestné činnosti znásilnění, toho se měl dopouštět v letech 2002 až 2005," uvedl už dříve mluvčí olomouckého soudu Michal Renda.

U soudu se muž přiznal. Řekl, že ho přitahují chlapci od čtyř do deseti let. Prý je měl rád a nechtěl jim ublížit. "Je mi to líto samozřejmě, určitě se k tomu ještě vyjádřím u soudu, s tou lítostí," sdělil obžalovaný muž.

Chlapci, které měl osahávat a fotit, to podle něj tehdy nebrali jako něco špatného. Byli malí a jeho praktikám prý nerozuměli. "Chtěl bych se jim omluvit, můžu akorát říct, že je mi líto, že mě potkali, je mi líto, co jsem jim provedl," řekl.

Ve středu dopoledne se obžalovaný líčení, kde zazněly ještě některé znalecké posudky, nezúčastnil. Až bude ale soudce odpoledne vynášet rozsudek, už prý v soudní síni bude.