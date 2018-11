Muž na facebooku nadával "parazitům". Teď mu hrozí tři roky

Policisté obvinili 40letého muže z Příbramska ze čtyř trestných činů. Do problémů se dostal kvůli komentářům na facebooku. V těch se pouštěl do menšin, urážel je a vyzýval k jejich likvidaci. Teď se kaje, že to byla hloupost a naprostá chyba.

Že by si lidé měli uvědomovat, že to, co píšou na sociální sítě, pro ně může mít velmi nepříjemné důsledky, dokazuje poslední případ z Příbramska. O příspěvky, které dnes čtyřicetiletý muž psal od konce roku 2014 do začátku letošního roku na facebook, se zajímala policie.

"Kriminalisté muže obvinili ze čtyř trestných činů, konkrétně z pokračujícího přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, dále z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačování práv a svobod člověka a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocida," vyjmenovala policejní mluvčí Monika Schindlová, čeho se měl muž dopustit.

Na facebooku byl muž velmi aktivní, stihl napsat 50 příspěvků, k tomu komentoval a sdílel jiné příspěvky a články a nahrával obrázky.

"Používal zde zakázanou symboliku a vulgarismy, slovně napadal určitou skupinu lidí, nabádal k jejich vyhlazení nebo alespoň k fyzickému násilí vůči nim a vypisoval se z nesnášenlivosti k některým osobám, které nazýval parazity," prozradila Schindlová.

Muž se policistům k činu přiznal. Prozradil, že komentáře byly důsledkem frustrace a zklamání ze života. Teď uznává, že jeho chování byla naprostá hloupost a chyba. Jenže podle trestního zákoníku mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.