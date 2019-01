Muž nabízel na internetu chráněné brouky. Hrozí mu až 3 roky vězení

Nelegální kolekci brouků odhalili policisté na internetu. Náhodou si totiž přečetli inzerát, kde muž prodával preparovaný hmyz, který ve volné přírodě sotva přežívá.

"Necelých čtyři sta brouků patřilo do kategorie chráněných živočichů a na ně neměl žádné povolení," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová. Jednalo se o druhy střevlíků, tesaříků a chrobáků.

Muž brouky podle vyšetřovatelů chytal živé po celé Evropě a pak je doma preparoval. Kompletní sbírky hmyzu mají podle odborníků hodnotu uměleckých děl. "Můžeme mluvit v částkách od stovek tisíců až po miliony," popsal entomolog a zoolog Jiří Rejl.

Při domovní prohlídce se u muže našlo padesát tisíc exponátů. Za to mu hrozí až tři roky vězení. Obviněný se ale u výslechu hájil, že brouky prodával a nakupoval k vědeckým účelům. Až by prý měl sbírku kompletní, vydal by vlastní encyklopedii.