Muž si to rozdal s policejním autem na nože! Zběsile ho bodal

Opravdu neobvyklý incident zažila policie v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. V neděli odpoledne přímo před jejich služebnou naboural auto zdrogovaný a opilý muž. Následně cizinec vytáhl nůž a bodal do karoserie vozu nožem. A pokoj nedal ani v cele. Pod vlivem amfetaminu ucpal záchod svým oblečením a poškodil větrací zařízení.

V neděli o půl druhé odpoledne se na obvodním oddělené kostelecké policie ozvala rána. Opilý a zdrogovaný cizinec narazil do jejich služebního vozu. Ten prorazil skleněnou výplň vestibulu budovy. "Auto nabouralo do zaparkovaného služebního vozu, které nárazem prorazilo skleněnou výplň vestibulu budovy a poškodilo rám prosklené stěny. U policejního auta se navíc pohyboval jim neznámý muž, který do jeho karosérie bodal nožem s přibližně dvaceticentimetrovou čepelí," sdělil mluvčí královéhradecké policie Ondřej Moravčík.

"Po opakovaných výzvách hlídky nechal agresor nůž zabodnutý na předku kapoty a lehl si na zem. Policisté u muže použili donucovací prostředky a s pouty jej přemístili na služebnu," pokračoval Moravčík.

Následně zjistili, že muž má v sobě značné množství alkoholu a také návykové látky, konkrétně amfetamin. "Po provedení nezbytných úkonů policisté převezli muže do nemocnice na lékařské vyšetření a poté ho eskortovali do policejní cely," doplnil mluvčí.

Jenže ani tam muž pod vlivem drog nedokázal být v klidu. Poškodil větrací zařízení a ucpal záchod svým oblečením. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, se pohybuje v řádech desetitisíců korun.

Proč muž naboural policejní auto ani proč se jej následně snažil poškodit nožem, zatím police netuší. "Policisté u cizince, který nemá žádnou vazbu na rychnovskou průmyslovou zónu a regionem projížděl náhodou, zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze zločinu násilí proti orgánu veřejné moci a přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a poškození cizí věci s tím, že samotné prověřování je na samém počátku a nelze vyloučit, že dojde ke změně právní kvalifikace," upřesnil Ondřej Moravčík.