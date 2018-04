Muž si chtěl vystřelit z kamaráda, výbuch ho vážně zranil!

Byl to silnostěnný popelník, nicméně se rozlétl na desítky kusů. Největší střep nemá ani osm centimetrů. Muž údajně petardu rozebral a nasypal střelný prach. Jeho 26letý kamarád měl druhý den uhasit v popelníku cigaretu. Okamžitě vyšlehl plamen.

Muž skončil v nemocnici s popálenou rukou a podle záchranářů bylo štěstí, že to nedopadlo ještě hůř. "U podobných úrazů může dojít ke ztrátovému úrazu prstů, k výrazným popáleninám a také k inhalačnímu traumatu ze zahořeného materiálu," řekl mluvčí záchranářů Aleš Malý.

Pachateli nyní hrozí vysoká peněžní pokuta. "Případ jsme kvalifikovali jako přestupek proti občanskému soužití. Hrozí mu až dvacetitisícová pokuta," uvedla mluvčí policie v Ústí nad Orlicí Lenka Vilímková.

Exploze zábavní pyrotechniky si ročně vyžádají desítky zraněných. V drtivé většině případů je to kvůli tomu, že s ní lidé manipulují neopatrně. Že by ji ale někdo na někoho nastražil, to tady dlouho nebylo. Petarda, kterou koupíte běžně v obchodě, obsahuje tolik nálože, že skleněný předmět rozmetá do širokého okolí.