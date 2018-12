Muž nechtěl uklidit po psech, výkaly skončily v autě i na bundě

Strážníky kvůli výkalovému sporu zavolaly do brněnských Žabovřesk obě strany, jednatřicetiletá žena i o deset let mladší muž.

"Ten prý venčil své dva psy před domem a než po nich stačil z chodníku uklidit vykonanou potřebu, jednatřicetiletá kolemjdoucí se na něj rozohnila. Protože jí prý nestačil příslib, že mužova přítelkyně zajde domů pro sáček a on potom exkrementy odstraní, sáhla do kabelky pro igelitový pytlík, exkrementy sebrala a plný sáček položila na otevřené okénko auta, do kterého majitel psů právě nastupoval," popsal začátek sporu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Pytlík s výkaly ale sklouzl a mladíkovi zašpinil vnitřek auta. To si muž nenechal líbit. Strážníkům přiznal, že pytlík v afektu vzal a odhodil. Údajně si ale přitom nevšiml, že ho hází směrem, kde stála ona jednatřicetiletá žena i se svým dítětem.

Přivolané hlídce pak oba ukázali, že mají od exkrementů zašpiněné bundy. Strážníci muži i ženě oznámili, že jsou podezření ze spáchání přestupku a vysvětlovat to půjdou před správní orgán.