Muž opustil manželku kvůli vlastní dceři! Vzali se a mají spolu dítě

Když bylo Katie osmnáct let, rozhodla se odejít od adoptivních rodičů a najít ty biologické. Stevena a jeho ženu vypátrala přes sociální sítě. A protože si rozuměli, Katie se v srpnu 2016 nastěhovala do domu v Richmondu, kde bydleli i s dalšími dvěma dětmi, píše portál Daily Mail.

O tři měsíce později se naopak Stevenova žena a Katiina matka odstěhovala. S manželem se dohodli, že budou žít odděleně. Už tehdy měla podezření, že se v domácnosti děje něco nechutného. Steven často přespával v Katiině pokoji, údajně na zemi.

V květnu 2017 už jí bylo všechno jasné. Přečetla si deník jednoho z dalších potomků, který popisoval, že je Katie těhotná a tatínek po něm chce, aby ji oslovoval "mami" a ne "sestro". Bývalá manželka proto kontaktovala Stevena, který potvrdil, že s Katie čeká dítě a chtějí se vzít.

Ve stejný čas se ale Katie se Steven odstěhovali z Virginie do Severní Karolíny. Poté, co manželka vše nahlásila policii, byl na oba v listopadu vydán zatykač. V lednu 2018 strážníci milence konečně vypátrali a vzali do vazby.

Podle policejní zprávy se Katie v červenci na instagramu pochlubila fotkou, která naznačovala, že se se Stevenem vzali, i když to právně není možné. Miminko se jim narodilo v září. Oba teď čelí obvinění mimo jiné z incestu a cizoložství. Úřady požadují jejich vydání do Virginie.