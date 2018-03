Muž polil spící manželku kyselinou! Rodila dcery, chtěl syna

Matka Farah z New Delhi pordila zdravou holčičku, ale od manžela si vysloužila tvrdý trest. Nevděčný Siraj svou choť obvinil, že nedokázala splnit jeho rozkaz, když se nedočkal požadovaného syna a také požadoval od její rodiny věno. Ve zlosti chrstl na ženu kyselinu, která vážně popálila její obličej, ruce a břicho.

I když byli manželé osm let, poslední rok se údajně hádali. Především kvůli věnu, kterého se dožadoval. Farah přiznala, že manželova rodina se k ní chovala hrozně. Problémy začaly, když porodila první holčičku. Dokonce měli příbuzní ženu několikrát zmlátit. Tlačili na Siraje, ať manželku posílá pro peníze k jejím rodičům.

"Snažila jsem se tu každodenní dávku mučení překonat. Chtěla jsem jen být co nejlepší matkou pro své dcery," popsala. "Nikdy mě nenapadlo, že to zajde tak daleko. Nikdy mu to neodpustím," zakončila týraná žena.