Muž postřelil partnerku před zraky dítěte. Soud ho poslal do vazby

Cizince, který už v Česku seděl ve vězení kvůli drogám, přivedli v neděli dopoledne policisté k rokycanskému soudu. Kvůli střelbě na o šest let mladší partnerku. Dorazil i otec postřelené.

"V domnění, že mi říká, že tam leží postřelená dcera, dal mi klíče od auta, a jeli jsme na to místo, tak jsem myslel, že jede za mnou, jenže on to otočil na Plzeň. Přijel jsem na to místo, viděl jsem dceru na zemi, a vidím, že tam není, tak jsem policistům řekl, že jel na Plzeň," popsal otec postřelené ženy.

Výslech trval tři hodiny, během nich se Albert A. přiznal k nelegálnímu držení zbraně, přiznal také výstřel, ale tvrdil, že vystřelit nechtěl.

"Obviněný byl vzat do vazby, ze všech tří vazebních důvodů, tedy do vazby útěkové, koluzní, i předstižné a usnesení o vzetí do vazby už je v právní moci, protože se všichni účastníci vzdali práva na podání stížnosti," řekl soudce David Svoboda.

Postřelená žena leží v nemocnici, podle svého otce je v kritickém stavu. "Včera jsme byli na návštěvě, je v hlubokém spánku, je v bezvědomí a dávají ji velice mizivou šanci na přežití," dodal otec.

Albert A. byl loni v srpnu podmíněně propuštěn z vězení. Odpykával si desetiletý trest za prodej drog. Poté se vrátil ke své partnerce a dětem. Podle jejího otce ale partnerku psychicky i fyzicky týral.