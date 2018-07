Muž postřelil svou babičku, pak držel rukojmí v obchodě! 1 mrtvá

V sobotu kolem půl druhé odpoledne místního času měl muž sedmkrát postřelit svoji babičku v bytě na jihu Los Angeles. Další ženu také zranil a unesl. Dojel s ní až k supermarketu Trader Joe's, kde autem narazil do sloupu a vběhl dovnitř, píše portál CBS.

V obchodě se pak zabarikádoval a držel 40 zákazníků i zaměstnanců jako rukojmí. Někteří lidé dokázali utéct, většina ale uvnitř zůstala. Policisté muže vypátrali díky lokalizačnímu systému, nainstalovanému v autě.

Ještě předtím, než útočník vnikl do supermarketu, proběhla přestřelka mezi ním a strážníky. Jedna kulka ho zasáhla do ramene. I přesto držel rukojmí přes čtyři hodiny, než se policistům na základě rozhovoru s vyjednavačem vzdal.

Policisté 28letého muže zadrželi. Uvnitř supermarketu našli jednu ženu, které už nebylo pomoci. Podle svědků je obětí Melyda Coradová, která byla manažerkou obchodu, kde se muž zabarikádoval. Některá média uvádějí, že utrpěla zranění při zmíněné přestřelce mezi útočníkem a policií.

Pachatelova babička byla převezena do nemocnice v kritickém stavu. Dalších šest lidí ve věku od 12 do 81 let muselo být také hospitalizováno, nemají ale střelné zranění.