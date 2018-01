Muž před Vánocemi zmlátil ženu železnou tyčí. Poznáte ho?

Útok na chodkyni se stal v ulici České mládeže nedaleko univerzitního kampusu. Útočníka natočily bezpečnostní kamery umístěné v v areálu.

Jde o přibližně 25letého muže vysokého asi 180 centimetrů. V době útoku, tedy 22. prosince kolem deváté večer, měl na sobě tmavou teplákovou soupravu. Ženu udeřil železnou tyčí do hlavy.

Přepadená žena skončila v nemocnici s velmi vážně poraněnou hlavou. Ze svých zranění se léčí dodnes. Policie žádá o pomoc při pátrání po útočníkovi, někomu by mohla být povědomá třeba jeho chůze.

Násilník má atletickou postavu a podle výpovědi přepadené ženy má tmavé vlasy. Policie nezveřejnila, co bylo motivem útoku. Ze záběrů to ale vypadá na loupežné přepadení, muž ženu povalil a utíkal patrně s její kabelkou. Za těžké ublížení na zdraví mu hrozí až deset let vězení. Pokud pachatele poznáte, volejte linku 158.